Coronavirus, il sindaco chiude pescheria perché il “titolare è di Marta”

di Michele Mari

Il sindaco di Nepi Franco Vita lunedì 17 marzo con una specifica ordinanza, la numero 22, ha disposto la chiusura dei due punti vendita in paese di un’attività di pescheria.

La motivazione è che la titolare del negozio è residente in un paese vicino Capodimonte, dove è risultato positivo al coronavirus un medico di base e per questo diverse persone, compresa la giunta comunale e il sindaco , sono finite in quarantena.

“La titolare – si legge nell’ordinanza – dell’attività di pescheria in Nepi, con due punti vendita, è residente nel comune di Marta, nei pressi del quale, comune di Capodimonte, è stato accertato come noto un caso di Coronavirus importante tale da far disporre in via cautelativa la chiusura dell’attività a titolo precauzionale”.

L’attività commerciale, con i suoi due punti vendita, ha quindi chiuso al pubblico e le saracinesche rimarranno abbassate fino al tre aprile.

“Si dispone – continua l’ordinanza – in via precauzionale al fine di tutelare la sanità pubblica ed evitare situazioni di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, alla titolare residente a Marta, la chiusura dell’attività di pescheria presso entrambi i punti di vendita, detto provvedimento a decorrenza immediata fino al 3 aprile 2020”.

L’ordinanza è stata trasmessa alla polizia locale di Nepi che ha notificato alla proprietaria il provvedimento.

19 marzo, 2020