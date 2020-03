“Coronavirus, iniziata la sanificazione del paese”

Montefiascone - L’assessora all’ambiente Rita Chiatti sull’azione di disinfezione iniziata ieri dalla Viterbo ambiente

Montefiascone – (m.m.) – “Coronavirus, iniziata ieri la sanificazione del paese”. L’assessora all’ambiente Rita Chiatti sull’azione di disinfezione e bonifica del paese iniziata ieri da parte della ditta che si occupa di pulizia e raccolta differenziata a Montefiascone.

Un’azione necessaria per cercare di limitare l’epidemia di Coronavirus, che fortunatamente ha toccato soltanto marginalmente Montefiascone.

“Ieri mattina – spiega Rita Chiatti – gli operai della Viterbo ambiente hanno iniziato a sanificare le strade del centro storico nell’ambito dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Dalle prime ore della mattina fino a tarda mattinata sono state interessate alla disinfezione via Trento, piazzale Santa Margherita, piazza del Plebiscito, piazza Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Casti, via Nazionale, piazza Urbano V, via Bixio, piazzale Mauri e piazzale Roma”.

L’intervento è continuato anche nel pomeriggio interessando altre vie del centro di Montefiascone.

“Gli addetti della Viterbo ambiente – continua Rita Chiatti – hanno continuato la bonifica anche nel pomeriggio di ieri partendo dall’isola ecologica fino all’incrocio con via Santa Maria delle Grazie, per poi proseguire per via Cassia nuova, via Verentana, via Bandita, via Oreste Borghesi, via Dante Alighieri, via Aldo Moro e via Cardinal Salotti”.

A supervisionare i lavori di disinfezione, a debita distanza di sicurezza, gli assessori comunali Rita Chiatti (Rsu e ambiente), Paolo Manzi (sicurezza e protezione civile) e i tecnici di Viterbo ambiente. L’azione riprenderà lunedì mattina per coprire man mano tutte le vie del paese che sono previste nel piano dello spazzamento stradale dei rifiuti.

“Il programma – conclude l’assessora all’ambiente Rita Chiatti – riprenderà lunedì interessando le vie in cui è previsto lo spazzamento stradale arrivando a coprire tutto il territorio comunale. Ribadisco che il prodotto che viene usato è a base di cloro e acqua, secondo le percentuali dettate dal ministero della Salute. La sostanza non è quindi pericolosa né per gli uomini né tantomeno per gli animali domestici”.

15 marzo, 2020