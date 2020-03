Roma - Angelo Borrelli in conferenza stampa - Oggi sono morte 196 persone - Il commissario: "Anche chi esce a piedi deve portare l'autocertificazione"

Condividi la notizia:











Roma – “Coronavirus, in Italia abbiamo 10590 contagiati e 827 decessi”.

Il commissario angelo Borrelli ha fornito l’aggiornamento dei dati sull’emergenza coronavirus.

“In Italia abbiamo 10590 contagiati, 2076 in più di ieri, e i decessi totali sono 827 – ha detto Borrelli –. I decessi di oggi sono 196″.

Numeri in crescita, ma Borrelli ha fatto una precisazione. “Ieri avevamo detto – ha detto – che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi”.

E ancora: “Tra le persone contagiate – ha aggiunto il commissario – ci sono 1028 pazienti in terapia intensiva, 5838 persone ricoverate con sintomi e 3724 in isolamento domiciliare fiduciario”.

Borrelli ha poi specificato che “sono 1045 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 41 in più di ieri”.

Il commissario ha anche chiarito che “in Italia, dall’inizio dell’emergenza, sono 12462 le persone che hanno contratto il coronavirus, comprese le persone decedute e i guariti”.

Borrelli ha poi fatto un chiarimento sulle regole da osservare per evitare il contagio. “Il consiglio – ha detto – è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile e anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione”.

In conferenza stampa anche la precisazione sull’uso delle mascherine. “Sull’uso delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro – ha concluso – il Comitato scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente la distanze di un metro come principale criterio di contenimento del virus. In assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l’uso delle mascherine“.

Condividi la notizia:











11 marzo, 2020