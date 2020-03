Roma - Il commissario Angelo Borrelli - Oggi sono morte 250 persone

Condividi la notizia:











Roma – “Coronavirus,”Coronavirus, in Italia abbiamo 14955 contagiati e 1265 decessi”

Il commissario Angelo Borrelli ha aggiornato i dati sulla diffusione del coronavirus in Italia.

“In Italia – ha detto – abbiamo attualmente 14955 contagiati, 2116 casi in più di ieri, e 1265 decessi in totale da inizio emergenza”.

Borrelli ha specificato che “oggi sono morte 250 persone” ma “tutte con precedenti patologie”.

“I guariti – ha aggiunto – di oggi sono 181 e il totale delle persone guarite, da inizio emergenza, è di 1439 persone”.

In conferenza stampa è stato anche specificato che “Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 17.660”.

“I ricoverati in terapia intensiva – ha spiegato il commissario – sono 1328 e 7426 i ricoverati con sintomi. Ad oggi 6201 persone si trovano in isolamento domiciliare fiduciario. L’età media dei deceduti è 80,3 anni”.

Oggi, è stato spiegato in conferenza stampa, sono state distribuite oltre 1 milione di mascherine, per un totale di oltre 5 milioni di mascherine distribuite in totale.

L’appello poi ai donatori del sangue di “non interrompere le donazioni”.

E’ stato anche ricordato che in serata uscirà il bollettino dell’istituto superiore di sanità che illustra i trend dei dati a livello nazionale, regionale e provinciale. I dati risalgono al giorno precedente l’uscita e cercano di far comprendere il trend del fenomeno in atto. Un bollettino che sarà reso disponibile il venerdì e il martedì sera.

Roma – I dati della protezione civile sulla diffusione del coronavirus aggiornati al 13 marzo

I dati, divisi per regione, delle persone attualmente positive

Lombardia 7732

Emilia-Romagna 2011

Veneto 1453

Piemonte 794

Marche 698

Liguria 304

Campania 213

Toscana 455

Sicilia 126

Lazio 242

Friuli-Venezia Giulia 236

Abruzzo 83

Puglia 121

Umbria 73

Bolzano 123

Calabria 37

Sardegna 43

Valle D’Aosta 27

Trento 157

Molise 17

Basilicata 10

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020