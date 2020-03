“Coronavirus, in Italia abbiamo 17750 malati e 1441 morti”

Roma - La conferenza stampa del capo della protezione civile Angelo Borrelli - I decessi da ieri sono 175

Roma – “Sono 17mila 750 i malati di Coronavirus in Italia, 2mila 795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 21mila 157. 1966 sono i guariti, 527 in più di ieri. I morti da ieri sono 175 e sono arrivati a 1441“. Sono i numeri forniti dal capo del dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa giornaliera per fare il punto sulla diffusione del Covid-19 nel paese.

Borrelli ha detto che sono 1518 i malati in terapia intensiva, 190 in più rispetto a ieri. Su un totale di oltre 17mila positivi, 8372 sono ricoverati con sintomi e 7860 sono in quarantena.

Il capo del dipartimento della protezione civile non ha nascosto un certo disappunto per le polemiche sulla gestione dell’emergenza. “Permettetemi di dire che protezione civile lavora h24 e stiamo andando a cercare mascherine, respiratori, materiale per l’assistenza e la cura dei nostri ammalati come sta accadendo in molti altri paesi – ha dichiarato davanti ai giornalisti -. Questa è una grave pandemia e le misure prese sono importanti: quindi mi dispiace che ci siano queste polemiche destituite di fondamento. Lavoriamo tutti insieme senza polemiche. Questa è un’emergenza importantissima e la dobbiamo fronteggiare col massimo livello di coesione”.

Il fabbisogno mensile di mascherine, è stato chiarito durante la conferenza, è di 90 milioni di pezzi, ma lo stop alle esportazioni da parte di molti paesi non aiuta a reperirle.

Lombardia 9059

Emilia-Romagna 2349

Veneto 1775

Marche 863

Piemonte 814

Toscana 614

Liguria 384

Lazio 320

Friuli-Venezia Giulia 271

Campania 243

Provincia autonoma di Trento 199

Provincia autonoma di Bolzano 170

Puglia 156

Sicilia 150

Abruzzo 106

Umbria 103

Calabria 59

Sardegna 47

Valle D’Aosta 41

Molise 17

Basilicata 10

14 marzo, 2020