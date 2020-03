Roma - Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa - 197 i morti e 523 i guariti

Roma – “Coronavirus, in Italia abbiamo 3916 contagiati e l’età media delle persone decedute è di 81 anni”. Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

“In Italia abbiamo un totale di 3916 persone contagiate da coronavirus, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri”. Il dato aggiornato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

“Tra le persone contagiate – ha aggiunto Borrelli – 1060 sono in isolamento domiciliare, 2394 sono ricoverati con sintomi e 462 sono i pazienti in terapia intensiva. I guariti sono 523 e i morti sono 197. L’età media delle persone decedute è di 81 anni”.

Poi la precisazione sulle mascherine. “Domani – ha spiegato Angelo Borrelli – consegneremo 71 mila mascherine alla regione Lombardia insieme a 10 mila mascherine chirurgiche. La settimana prossima dovremmo avere una fornitura di almeno 2 milioni di mascherine chirurgiche”.

Dai dati della protezione civile emerge che sono 2008 i malati in Lombardia, 816 in Emilia Romagna, 454 in Veneto, 139 in Piemonte, 155 nelle Marche, 57 in Campania, 24 in Liguria, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 9 in Abruzzo, 10 in Trentino, 12 in Molise, 16 in Umbria, 4 in provincia di Bolzano, 4 in Calabria, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, e 7 in Valle d’Aosta.

In conferenza stampa il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha specificato che tra il personale sanitario esposto al coronavirus, si conta “una quota sopra le 200-250 persone” sia positive o che comunque ha avuto contatti stretti con chi è contagiato.

Silvio Brusaferro non ha inoltre escluso un eventuale allargamento della zona rossa. “Il comitato tecnico scientifico – ha detto – sta analizzando le informazioni e per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree rosse. La Lombardia è un’area particolare, c’è un incremento particolare in aree più che in altre. La regione ha sottoposto questo tipo di problematica e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali provvedimenti da adottare. Siamo in fase di analisi”.

6 marzo, 2020