Roma - Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa - Oggi sono morte 168 persone

Roma – “Coronavirus, in Italia abbiamo 8514 contagiati e 631 decessi”.

Il commissario Angelo Borrelli ha fornito l’aggiornamento dei dati sull’emergenza coronavirus in Italia.

“Abbiamo 8514 malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri – ha detto Borrelli –. Le vittime sono complessivamente 631, rispetto a ieri sono 168 in più”.

Poi la precisazione sui 168 decessi. “Ma preciso – ha aggiunto – che sono persone decedute che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus”.

E ancora: “Attualmente – ha chiarito Borrelli – i malati con sintomi in ospedale sono 5038, quelli in assistenza domiciliare sono 2599 e quelli in terapia intensiva sono 877. In ventiquattro ore ci sono stati 280 guariti in più”.

In conferenza stampa è stato inoltre precisato che “il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha superato i diecimila, ossia 10149”.

I dati, divisi per regione, delle persone attualmente positive

Lombardia 4427

Emilia-Romagna 1417

Veneto 783

Piemonte 436

Marche 381

Liguria 128

Campania 126

Toscana 260

Sicilia 60

Lazio 99

Friuli-Venezia Giulia 110

Abruzzo 37

Puglia 55

Umbria 37

Bolzano 38

Calabria 11

Sardegna 20

Valle D’Aosta 17

Trento 50

Molise 15

Basilicata 7

10 marzo, 2020