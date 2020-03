Viterbo - Nonostante non siano stati attestati casi nella Tuscia servono rinforzi per garantire prevenzione ai cittadini

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, la Asl cerca medici infettivologi.

E’ la richiesta apparsa sul sito dell’azienda sanitaria in questi giorni. Nonostante non ci siano casi positivi nella Tuscia la Asl ha ritenuto necessario pubblicare questo avviso per poter garantire prevenzione nei confronti dei cittadini.

“L’attuale emergenza sanitaria nazionale legata all’infezione da nuovo coronavirus – si legge nell’avviso – rende assolutamente indispensabile in tempi rapidissimi adeguato contingente di medici infettivologi per poter garantire gli intevernti di prevenzione e cura alla popolazione”.

E’ in fase di “espletamento il pubblico concorso bandito per la copertura di posti di dirigente medico della disciplina di malattie infettive previsti nel piano di fabbisogno per il triennio 2020-20121” specifica la Asl, ma è vero anche che “l’azienda non dispone di graduatorie per il reclutamento di personale neppure con rapporto di lavoro a tempo determinato di medici infettivologi e i tempi tecnici previsti per la conclusione del concorso pubblico non sono conciliabili con l’urgenza e la necessità di disporre immeditamante di medici infettivologi”.

Quindi avanti con i rinforzi, parte la formazione di un elenco aperto di medici di malattie infettive. I curricula dei candidati saranno valutati dal direttore sanitario aziendale e dal responsabile del servizio interessato.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2020