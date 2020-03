Coronavirus, la Asl ordina mille tamponi

Viterbo - Con una delibera approvata ieri - Il costo complessivo dei kit è di circa 22mila euro

Viterbo – Mille nuovi tamponi per i test di positività al Covid-19. L’ordine d’acquisto è stato approvato ieri in urgenza con una delibera dalla Asl di Viterbo, che ha così stabilito di potenziare la strumentazione a disposizione per “fronteggiare l’emergenza Coronavirus” con i prodotti di una società italiana, la Arrow diagnostics di Genova.

I tamponi, ordinati in affidamento diretto alla Elettrobiochimica di Roma, arriveranno in 10 confezioni da 100 pezzi ciascuna. Un totale di spesa di circa 22mila euro, Iva inclusa.

Possibili anche le modifiche al contratto in corso d’opera. “In caso di documentato e considerevole aumento delle attività sanitarie che prevedono l’utilizzo dei reagenti oggetto di questa gara – si legge nella determina – il contratto potrà essere modificato nella misura del 100% senza necessità d’indire una nuova procedura d’affidamento”.

26 marzo, 2020