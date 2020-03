“Coronavirus, restrizioni fino al 31 luglio? Fiduciosi di superarle prima”

Roma – Coronavirus, conferenza stampa in diretta streaming del premier Giuseppe Conte per aggiornamenti sulle ultime decisioni del consiglio dei ministri. “Con questo decreto legge abbiamo regolamentato in maniera più puntuale e trasparente i rapporti con il parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle camere, e che io o un ministro delegato vada a riferire in parlamento ogni 15 giorni. A livello sanzionatorio abbiamo introdotto una multa da 400 a 3mila euro. Si è diffusa la notizia che le misure saranno prorogate al 31 luglio. Quando abbiamo adottato il primo provvedimento a fine gennaio abbiamo deliberato lo stato emergenza nazionale per sei mesi, fino al 31 luglio 2020. Ma questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data. Siamo pronti in qualsiasi momento ad allentare la morsa, superare quelle misure, e fiduciosi che ben prima di quella scadenza si possa tornare a un migliore stile di vita”.