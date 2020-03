Coronavirus, la Francia non sposta le elezioni comunali

Parigi - Polemica sulla scelta di andare comunque alle urne, rischiando di vanificare le misure per contenere i contagi

Condividi la notizia:











Parigi – Il Coronavirus non ferma le elezioni comunali in Francia. E sui social network è polemica.

Da stamattina i seggi sono aperti regolarmente per il primo turno di elezioni municipali. Questo malgrado le misure di sicurezza di cui il paese ha iniziato a dotarsi, come la chiusura degli esercizi commerciali non di prima necessità imposta dal governo a partire dalla mezzanotte di ieri, al fine di limitare i contagi.

Sono 48 milioni i cittadini chiamati alle urne. E si temono assembramenti che potrebbero provocare una rapida crescita dei Covid positivi, vanificando le precauzioni prese in tutto il paese per limitare l’insorgere di nuovi casi.

I seggi si sono aperti alle 8, il secondo turno è previsto il 22 marzo. Si vota anche per il rinnovo della carica di primo cittadino di Parigi: concorrono la sindaca uscente Anne Hidalgo, l’ex ministra della Giustizia Rachida Dati e l’ex ministra della Salute Agnès Buzyn.

Condividi la notizia:











15 marzo, 2020