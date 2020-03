“Coronavirus, la miglior collaborazione possibile è attenersi alle indicazioni”

Civita Castellana - La conferenza dei capigruppo, da oggi convocata in maniera permanente per fronteggiare l'emergenza

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Questo pomeriggio si è riunita la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale ed è stata convocata in modo permanente da oggi, per contribuire all’emergenza da coronavirus e stare vicino ai cittadini in questo momento così delicato del nostro paese.

L’appello che è stato ribadito da tutti i consiglieri è sempre lo stesso: rimanete a casa.

È molto importante attenersi e affidarsi alle fonti ufficiali per quanto riguarda l’informazione, come il sito istituzionale e i canali social del comune di Civita Castellana.

I consiglieri hanno più volte sostenuto l’importanza di essere uniti contro questo nemico comune. È il tempo della responsabilità di tutti quanti noi, cittadini compresi. È molto importante contenere il contagio rispettando le restrizioni previste dai decreti del presidente del consiglio dei ministri. A oggi non ci sono casi nel nostro paese ed essere responsabili è importante per limitare le possibilità di contagio. “I cittadini devono stare in casa – continuano i consiglieri – ognuno deve fare la propria parte, meglio essere distanti per qualche periodo che rischiare quello che più è importante, la salute”.

I decreti prevedono infatti che si possa uscire di casa solo per stato di necessità, salute e lavoro.

Molti cittadini si stanno chiedendo in queste ore come mai non si è ancora provveduto alla sanificazione delle strade e degli ambienti. L’amministrazione sta già pianificando un piano per tali operazioni, ma pur sempre nel rispetto delle direttive degli organi competenti e seguendo le indicazioni sanitarie.

Un ringraziamento va anche a tutti quelli che hanno dato la disponibilità per aiutare l’amministrazione, ma la miglior collaborazione possibile è quella di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del governo.

Per quanto riguarda le problematiche economiche che purtroppo si stanno presentando, il governo ha dichiarato che entro questo venerdì emanerà un primo decreto con misure economiche da 12 miliardi di euro per tutta la penisola.

La conferenza dei capigruppo è stata altresì convocata per rispondere alle esigenze e alle domande dei cittadini durante questo periodo di emergenza. Tutti gli amministratori, di qualunque colore politico, stanno lavorando fianco a fianco, seppur mantenendo la distanza interpersonale prevista dai decreti, per il bene della nostra amata Civita Castellana.

La conferenza dei capigruppo permanente

Condividi la notizia:











12 marzo, 2020