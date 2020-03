“Coronavirus, la nostra concittadina sta bene ed è in isolamento domiciliare”

Orte - Il sindaco Giuliani commenta il primo caso accertato di Covid-19 in città: "Non è un nuovo focolaio e la contagiata non ha avuto contatti fuori dal nucleo familiare"

di Alessandro Castellani

Orte – Il Coronavirus arriva anche a Orte. Il sindaco Angelo Giuliani ha diramato poco fa una nota alla cittadinanza in cui conferma il primo caso di positività al Covid-19 sul territorio comunale, già reso noto in mattinata dall’Asl. La persona contagiata dal virus è una donna.

“Il focolaio non risulta essere di Orte – spiega Giuliani -. La paziente è in buone condizioni, è in isolamento a casa sua e non ha avuto contatti fuori dal nucleo familiare. Anche i familiari non hanno avuto contatti con l’esterno. Il fenomeno, quindi, è abbastanza circoscritto”.

“Da parte della paziente e della famiglia – continua il sindaco – ho avvertito molta consapevolezza e senso di responsabilità nell’affrontare questo problema. Abbiamo aperto il Coc – Centro operativo comunale con la protezione civile per fornire tutto il supporto del caso”.

“Siamo vicini alla nostra concittadina per tutto quello che è nelle nostre possibilità e le rivolgo i migliori auguri di pronta guarigione a nome di tutta la popolazione ortana” chiude Giuliani, che poi rinnova l’invito ad attenersi alle disposizioni del governo. “E’ quasi banale affermare che siamo appena all’inizio di questo percorso molto difficile. Soltanto se stiamo uniti, dimostrando di essere comunità responsabile, possiamo sconfiggere questa pandemia che rischia di sconvolgerci”.

22 marzo, 2020