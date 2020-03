Viterbo - Sarà possibile seguirla sui canali Instagram e Facebook oggi alle 10,30

Viterbo – Coronavirus, la parrocchia di Villanova trasmette la messa in diretta social.

Per evitare gli assembramenti di persone e permettere a tutti di poter seguire la messa senza rischio contagio, la parrocchia di Villanova ha deciso di trasmettere la messa delle 10,30 di oggi in diretta sui canali social Instagram e Facebook.

“Domenica 8 marzo – si legge nel posto pubblicato dalla parrocchia sull’account Instagram – garantiremo anche la diretta social della Santa Messa. Niente scuse ora per non pregare e non ricordarsi del Signore”.

La parrocchia di Villanova si era già organizzata in questo modo anche giovedì 5 marzo con la diretta social su Instagram dell’adorazione eucaristica che si è svolta alle 21.

