Coronavirus, la polizia locale controlla gli accessi al centro storico

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono i controlli del territorio comunale da parte delle donne e degli uomini della polizia locale di Orte, nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica di quanto disposto dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contenimento del Coronavirus e dell’ordinanza numero 22 del sindaco Angelo Giuliani sulla chiusura dei parchi cittadini e del cimitero.

Nella mattina di mercoledì 18 marzo, le pattuglie hanno effettuato i servizi in particolare sulle vie di accesso al centro storico; i risultati dell’attività vengono comunicati giornalmente alla prefettura di Viterbo.

Si ricorda ai cittadini che ogni spostamento deve essere giustificato da comprovate esigenze lavorative, da uno stato di necessità o da motivi di salute e che dette circostanze devono essere attestate attraverso l’autodichiarazione disponibile sul portale istituzionale del Viminale aggiornata al 17 marzo 2020; qualora ne fossero sprovvisti, una copia verrà fornita al momento dagli agenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al Dpcm 8 marzo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 4, è punito a norma dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, numero 6 (con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro).

Si confida nel senso di responsabilità dei cittadini ortani, chiamati in questo momento come tutto il resto del Paese a dei sacrifici, per il rispetto delle regole a tutela della salute di tutti.

Comune di Orte

18 marzo, 2020