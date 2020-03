Cronaca - Verranno impiegate 114 unità militari dell'esercito di strade sicure

Milano – Coronavirus, la prefettura schiera i soldati a Milano.

La regione Lombardia compie un ulteriore passo avanti nella lotta al Covid -19. La prefettura di Milano ha disposto l’impiego dell’esercito.

La notizia è stata diffusa dalla prefettura stessa che ha fatto sapere che “con la rimodulazione dei servizi, decisa in giornata in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, secondo le indicazioni del ministro dell’Interno, 114 unità di militari dell’esercito di strade sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione coronavirus“.

L’obiettivo è quindi quello di monitorare i cittadini affinché tutti rispettino le misure emesse dal governo per il contenimento del coronavirus.

20 marzo, 2020