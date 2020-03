Mosca - Pronti 9 aerei di aiuti - Inviati anche macchinari per la sanificazione

Mosca – Coronavirus, la Russia manda in Italia virologi e medici militari.

La Russia invier√† virologi, medici militari e attrezzature di diverso genere all’Italia come aiuto per contrastare l’emergenza coronavirus.

La decisione è stata ufficializzata in una telefonata tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

In concreto dovrebbero arrivare in Italia otto squadre mobili di virologi e medici militari, macchinari per la sanificazione dei trasporti e del territorio e attrezzature mediche. In giornata atterreranno 9 velivoli da trasporto IL-76 con gli aiuti dalla Russia.

22 marzo, 2020