Mosca - Lo stop da questo venerdì per fare fronte all'emergenza

Mosca – Coronavirus, la Russia sospende tutti i voli internazionali.

Sono stati funzionari di governo ad annunciare lo stop ai voli, da venerdì. Un blocco per fare fronte all’emergenza in atto.

Lo stop avrà come unica eccezione, il ritorno in patria dei cittadini russi, per i quali le compagnia potranno continuare a volare o autorità in possesso di permessi speciali.

Attualmente in Russia si sono registrati tre morti e i casi ufficiali sono 658.

Putin aveva già decretato la chiusura dei negozi a Mosca, eccetto alimentari e le farmacie, dal 28 di marzo al 5 aprile.

26 marzo, 2020