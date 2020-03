Madrid - Il governo sta anche valutando la conversione di alberghi in ospedali temporanei - L'Italia schiera l'esercito al confine con la Slovenia

Condividi la notizia:











Madrid – Coronavirus, la Spagna chiude gli hotel: “Turisti andatevene”

L’emergenza Covid-19 preoccupa non solo l’Italia. Per fronteggiare l’avanzata del virus, le autorità spagnole hanno disposto la chiusura di tutti gli hotel nel paese entro martedì 24 marzo. L’invito per tutti i turisti è quello di “lasciare il paese”.

Da quanto si apprende, il governo spagnolo starebbe anche valutando la conversione di alcuni alberghi in ospedali temporanei.

Nel frattempo sono stati schierati i primi militari dell’esercito italiano che sono stati assegnati alla provincia di Trieste per il controllo dei confini.

Le prime pattuglie si trovano all’altezza del valico di Fernetti al confine con la Slovenia ed effettuano controlli di ordine e sicurezza pubblica fermando le auto in transito per valutare le autocertificazioni.

Condividi la notizia:











18 marzo, 2020