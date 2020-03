Roma - Il premier Edi Rama: "Non abbandoniamo mai un nostro amico in difficoltà"

Roma – Coronavirus, l’Albania ha inviato 30 medici in Italia.

Un team di 30 medici e infermieri albanesi è arrivato ieri in Italia per aiutare il paese nell’affrontare l’emergenza coronavirus. La notizia è stata ufficializzata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook.

“La solidarietà verso l’Italia – si legge nel post – non ha confini e anche l’Albania oggi ha dimostrato di avere un grande cuore. A Fiumicino è arrivato un team di 30 medici e infermieri che andrà in Lombardia, nel cuore di questa emergenza per supportare i nostri medici, i nostri infermieri e i nostri operatori sociosanitari. Un piccolo rinforzo per sostenere donne e uomini in trincea ormai da settimane”.

E il premier albanese Edi Rama, giunto all’aeroporto di Tirana per salutare il team di 30 medici e infermieri partiti per l’Italia, si è rivolto al popolo italiano. “Non siamo privi di memoria – ha detto – non possiamo non dimostrare all’Italia che l’Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani, e l’Italia deve vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per l’Europa e il mondo intero”.

E ancora. “Trenta nostri medici e infermieri partono oggi per l’Italia – ha aggiunto – non sono molti e non risolveranno la battaglia tra il nemico invisibile e i camici bianchi che stanno lottano dall’altra parte del mare. Ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva. E’ vero che tutti sono rinchiusi nelle loro frontiere, e paesi ricchissimi hanno voltato le spalle agli altri. Ma forse è perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non possiamo permetterci di non dimostrare all’Italia che l’Albania e gli albanesi non l’abbandonano”.

29 marzo, 2020