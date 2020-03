Roma - Una possibile misura per evitare file e assembramenti ai controlli

Roma – Coronavirus, l’Angelus del Papa potrebbe essere trasmesso solo in video.

Il Vaticano, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, starebbe valutando alcune modalità per proseguire gli appuntamenti con i fedeli.

La prima novità potrebbe arrivare per l’appuntamento dall’Angelus di domenica 8 marzo. Tra le ipotesi c’è anche quella di trasmetterlo solo in video per evitare file e assembramenti ai controlli.

6 marzo, 2020