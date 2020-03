Coronavirus, le sarte del carnevale di Ronciglione al lavoro per produrre mascherine

Salute - Saranno donate in primis alle professioni maggiormente esposte - Il sindaco Mengoni: "Uniti possiamo fare quello che divisi non potremmo fare mai"

Ronciglione – Le sarte del carnevale di Ronciglione al lavoro per produrre mascherine protettive.

L’idea sta prendendo forma con la collaborazione tra comune di Ronciglione, pro loco e alcune delle sarte che producono i bellissimi abiti del carnevale.

“Uniti possiamo fare quello che divisi non potremmo fare mai – ha dichiarato il sindaco Mario Mengoni -. Su proposta di Luciano Camilli, come sindaco ho chiesto al presidente della pro loco Tommaso Valeri di organizzarsi con le nostre sarte per realizzare le mascherine.

Grazie grazie grazie. Orgoglioso di rappresentare Ronciglione”.

Le mascherine, fanno sapere dalla pro loco, saranno donate “in primis alle professioni maggiormente esposte, che, come da decreto, stanno continuando a lavorare per garantire servizi all’intera comunità”.

14 marzo, 2020