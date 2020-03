Cronaca - Il capo dell'ufficio sanità marittima, Antonio Salzano: "Al momento le persone a bordo non hanno sintomi"

Napoli – “Coronavirus: l’equipaggio della nave bloccata a Napoli in isolamento precauzionale”.

Questa mattina la notizia che la motonave Majestic, proveniente da Genova, è stata bloccata nel porto di Napoli. A destare preoccupazione le condizioni di salute di 9 membri dell’equipaggio.

Il capo dell’ufficio sanità marittima di Napoli, Antonio Salzano, è intervenuto per dare un aggiornamento sulle condizioni delle persone a bordo dell’imbarcazione. “I nove membri dell’equipaggio della nave bloccata a Napoli stanno bene – ha riferito a Tgcom – non hanno sintomi e sono solo in isolamento precauzionale”.

Da quanto si apprende, i nove membri dell’equipaggio hanno incontrato un marinaio tunisino nei giorni scorsi che è poi risultato positivo e quindi sono in quarantena.

“Non hanno sintomi – ha chiarito Antonio Salzano – e al momento non gli abbiamo fatto il tampone. Li abbiamo messi in isolamento per precauzione”.

6 marzo, 2020