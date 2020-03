“Coronavirus, il Lions club acquisterà due monitor multiparametrici per l’ospedale”

Tarquinia - L’annuncio del presidente Paolo Pirani - Prossimo obiettivo della raccolta fondi a favore del presidio, un ventilatore meccanico a turbina

Condividi la notizia:











Tarquinia – “Con i primi fondi raccolti acquisteremo due monitor multiparametrici”. Lo annuncia, sul profilo Facebook del Lions club Tarquinia, il presidente Paolo Pirani.

Continua a gonfie vele la raccolta fondi a sostegno dell’ospedale cittadino, per l’emergenza Coronavirus. “Con i primi contributi raccolti, a oggi 3450 euro, è stata avviata la procedura per l’ordine di due monitor multiparametrici, dal costo di 1500 euro ciascuno (iva esclusa) – scrive l’avvocato Pirani –. Un segno tangibile che la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai“.

La strumentazione permetterà il controllo continuo e ininterrotto dei parametri vitali del paziente, rilevando h24 e senza interruzione l’elettrocardiogramma, la pressione arteriosa e la saturazione di ossigeno del sangue, che costituisce uno dei principali parametri per stabilire la modalità di respiro del soggetto malato, e consentendo la misura della temperatura corporea più volte al minuto, così da poter intervenire precocemente in caso di comparsa di febbre.

Questo aspetto è di estrema utilità per l’emergenza infettiva dovuta al coronavirus e lo sarà anche in futuro, perché darà la possibilità di monitorare il paziente colpito da covid-19 o affetto da altre patologie.

“Abbiamo inoltre disposto l’acquisto di due termometri a contatto a infrarossi – aggiunge il presidente del Lions club Tarquinia –, per rilevare la temperatura corporea in modo affidabile, mantenendo la distanza di sicurezza tra personale sanitario e paziente“. Il prossimo obiettivo della raccolta fondi sarà quello di dotare il presidio di un ventilatore meccanico a turbina per l’assistenza respiratoria ai pazienti critici, per il quale occorrono oltre 9mila euro.

“L’importo è senza dubbio considerevole ma non così insormontabile – conclude l’avvocato Pirani -. Con un piccolo sforzo di tutti, mi rivolgo a imprenditori, professionisti e associazioni locali, potremo un domani ricordare con orgoglio di come la nostra cittadina abbia saputo dare il proprio tangibile contributo per il nostro ospedale, proprio nel momento di maggiore bisogno”.

La donazione può essere fatta con bonifico sul conto Lions club Tarquinia. L’Iban è IT06T0832773290000000025115. La banca è la Bcc Roma filiale di Tarquinia. La causale “sosteniamo l’ospedale di Tarquinia”.

Condividi la notizia:











24 marzo, 2020