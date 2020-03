Viterbo - Uomo denunciato dai poliziotti della squadra volante

Viterbo – Coronavirus, lo fermano per i controlli e scoprono che è evaso dai domiciliari. Bloccato dalla polizia.

Uscito di casa pur essendo agli arresti domiciliari, è stato fermato dai poliziotti della questura di Viterbo in servizio nel capoluogo.

Nella giornata di ieri, infatti, i poliziotti della questura, nel corso dei controlli predisposti dal questore in ogni angolo della città, finalizzati a verificare il rispetto delle limitazioni della mobilità imposte dai recenti decreti della presidenza del consiglio dei ministri per contenere la diffusione del Coronavirus, hanno fermato l’uomo chiedendogli il motivo della sua presenza in zona.

La ragione addotta non è sembrata plausibile agli uomini della squadra volante che hanno così approfondito gli accertamenti e appurato che il soggetto era ristretto agli arresti domiciliari.

Dopo le formalità di rito, quindi, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e ricondotto nella propria abitazione.

12 marzo, 2020