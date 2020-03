Coronavirus, lunedì e martedì interventi di sanificazione lungo le vie

Sutri - Comune - Attivato il servizio Pronto spesa e farmaco

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Sutri, come ogni istituzione comunale in questi drammatici giorni per il nostro paese, sta fronteggiando la pandemia da Covid-19 e con la dovuta chiarezza rende noto ai cittadini le iniziative principali che possono interessarli, come accade sin dalle prime ore dell’emergenza e dell’emanazione dei decreti del Governo, sulla pagina Facebook istituzionale.

Si rende noto pertanto, che, per potenziare gli interventi in tal senso, il giorno 13 marzo si è svolto un tavolo tecnico tra il comune, il carabinieri di Sutri, polizia locale, il comitato Croce Rossa Ronciglione – Sutri e la N.S.A Protezione Civile Sutri ed è stato attivato il servizio “pronto farmaco-spesa” rivolto alle persone anziane senza rete famigliare, alle persone malate, alle persone fragili, alle persone in quarantena.

Ricordiamo che per il servizio Pronto farmaco occorre rivolgersi alla Croce Rossa (0761-652047), per il servizio Pronto spesa, invece, si può telefonare allo 0761-601211.

Si rende noto, inoltre, che nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo saranno effettuati interventi di sanificazione come ulteriore azione di contenimento del diffondersi del Covid-19. Le operazioni saranno effettuate all’esterno degli esercizi commerciali, nelle aree sensibili e lungo le vie principali del paese. Si raccomanda la cittadinanza di tenere le finestre chiuse.

Sì ricorda, inoltre, che dal giorno 7 marzo è attivo in piazza del Comune, presso il palazzo comunale, piano terra ex anagrafe, un servizio di informazione e assistenza alla popolazione sulla emergenza COVID – 19. Lo spazio è predisposto per porre in essere tutte quelle azioni di pre-allarme in preparazione di un eventuale attivazione del COC (centro operativo comunale) nel caso di positività nel territorio comunale, come previsto dalle misure di Protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo, del flusso di Comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19” emanate dall’Agenzia Regionale di protezione Civile.

Per qualsiasi informazione in merito: 0761 601211. Ogni singola azione possibile per la tutela dei cittadini sarà intrapresa. L’Amministrazione è stretta intorno alla comunità, per un’emergenza che non è legata, solamente, alla salute fisica, ma anche alla tranquillità interiore delle persone. Per questo, come ogni comunità matura e civile, dobbiamo dimostrare, come stiamo facendo, unione e solidarietà. Questo è il momento della responsabilità. L’Amministrazione comunale ringrazia i sutrini per la loro collaborazione

Amministrazione comunale di Sutri

14 marzo, 2020