La Valletta - L'aeroporto internazionale di Luqa resterà operativo soltanto per voli cargo, aiuti umanitari e rimpatri

Condividi la notizia:











La Valletta – Coronavirus, Malta chiude lo spazio aereo.

Dalla mezzanotte di oggi il governo maltese chiuderà lo spazio aereo. Da sabato quindi l’aeroporto internazionale di Luqa, l’unico di Malta, resterà operativo soltanto per voli cargo, aiuti umanitari e per rimpatri.

Lo stop dei voli per passeggeri da e per l’isola è una sorta di quarantena per l’intera popolazione.

Il traffico navale invece, interdetto ai passeggeri già dal 10 marzo, resta aperto per le merci.

A Malta le quarantene sono obbligatorie e sanzionate con tremila euro di multa per ogni violazione. Sono già stati chiusi scuole, ristoranti, bar, esercizi pubblici e negozi non di prima necessità.

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020