Garlasco - La figlia positiva, il figlio in isolamento

Garlasco – Coronavirus, marito e moglie muoiono a distanza di quattro ore. Non c’è stato nemmeno possibilità di un ultimo saluto. Erano isolati in posti diversi. È successo in provincia di Pavia.

Lei era infermiera, lui agricoltore. La loro figlia 28enne è positiva in quarantena, ricoverata in ospedale e il figlio in isolamento. La coppia è morta in ospedale, avevano 64 e 66 anni ed erano di Garlasco.

La donna è stata la prima a contrarre il Covid19, come spiega La Provincia Pavese ed era rimasta a casa, pensando che fosse una bronchite. Poi, il tampone ha mostrato la positività.

23 marzo, 2020