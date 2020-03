“Coronavirus, mascherine per bar e ristoranti”

Fiumicino - Raccomandate dal sindaco Montino - Brennero aperto solo a merci e frontalieri

Fiumicino – Coronavirus, a Fiumicino mascherine per bar e locali.

A raccomandarle è il sindaco Esterino Montino. Uso obbligatorio per le attività che somministrano bevande e cibo, compresi ristoranti e bar e per le attività che lavorano prodotti alimentari.

Intanto la frontiera del Brennero per l’Italia resta aperta solo al traffico merci e ai frontalieri. Questi ultimi e i camionisti saranno sottoposti a controlli con il termoscan. Così è stato deciso nella notte dal governo austriaco.

Dal Piemonte, il presidente Cirio è pronto a chiudere la regione per l’emergenza. Così ha anticipato collegandosi a Radio 24, spiegando come se il governo dovesse decidere la chiusura per la Lombardia, anche la sua regione va inclusa.

11 marzo, 2020