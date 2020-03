Coronavirus, medico e infermiera in rianimazione a Crema

Cronaca - In servizio al pronto soccorso dell'ospedale cittadino

Crema – Coronavirus, medico e infermiera in rianimazione all’ospedale di Crema.

Si tratterebbe di un anestesista e un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Dopo essere risultati positivi al Coronavirus sono stati ricoverati in rianimazione la donna all’ospedale di Brescia.

Intanto in Russia si registra il primo caso, la persona proveniva dall’Italia, così come in Cina è stato segnalato un caso di contagio sempre dall’Italia.

2 marzo, 2020