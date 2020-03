Napoli - Il dottore è stato messo in quarantena domiciliare - Necessaria la sanificazione dei luoghi e delle apparecchiature

Napoli – Coronavirus: medico visita paziente senza protezioni, chiuso il pronto soccorso del San Paolo.

Caos al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli. Nella struttura è stata sospesa temporaneamente l’operatività. Il servizio è stato sospeso alle 12 e riprenderà massimo alle 18.

Previsto anche il trasferimento dei pazienti presenti nei reparti dello stesso presidio ospedaliero in altri ospedali.

Lo stop alle attività è dovuto al fatto che un medico, nel pomeriggio di ieri, sarebbe intervenuto per assistere un paziente nella tenda a isolamento e non avrebbe indossato i dispositivi di prevenzione e avrebbe poi completato il suo turno di lavoro in pronto soccorso.

Da quanto si apprende, il medico è stato messo in quarantena domiciliare. Ora però sarebbe necessaria la sanificazione dei luoghi e delle apparecchiature.

6 marzo, 2020