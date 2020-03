Coronavirus, messa in streaming alla chiesa Madonna dell’Ulivo

Tarquinia - Domani 15 marzo dalle 11 - Il parroco don Roberto Fiorucci: “Vuole essere questo un servizio per dire che noi ci siamo"

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – “Vuole essere questo un servizio per dire che noi ci siamo, che la Chiesa c’è. E, anche se distanti fisicamente, possiamo essere comunque tutti uniti”.

Sospese le messe con i fedeli per l’emergenza coronavirus, a Tarquinia ci si organizza per trasmetterle in streaming. Accadrà domani 15 marzo dalle 11, alla chiesa Madonna dell’Ulivo.

A officiare la celebrazione don Roberto Fiorucci.

“Il momento che stiamo vivendo non è facile – dice don Roberto -. Tutti ci sentiamo messi a dura prova perché chiamati a rinunciare alle nostre abitudini, alla libertà di muoverci così come eravamo abituati. Ai credenti è stato chiesto il sacrificio di non partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia, sia feriale che festiva”.

Per chi vorrà assistere alla messa via video, potrà farlo collegandosi ai canali social della parrocchia o alle pagine facebook e youtube di Mediapress web tv, che curerà le trasmissioni.

“Sappiamo, però che tutte queste restrizioni e le rinunce che ne derivano, sono necessarie in questo momento – conclude il parroco -. Anzi è importante che tutti le rispettiamo: solo così ne usciremo il prima possibile. Visto allora che i fedeli non possono raggiungere la parrocchia per la celebrazione, è la parrocchia a raggiungere loro, attraverso i social, portando la celebrazione a casa”.

14 marzo, 2020