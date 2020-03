Busto Arsizio - Roberto Stella era ricoverato per insufficienza respiratoria

Busto Arsizio – Coronavirus, morto il presidente dell’ordine dei medici di Varese.

Roberto Stella, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Varese, è morto all’ospedale di Como dove era stato ricoverato per insufficienza respiratoria dovuta al coronavirus.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli.

“Caro Roberto – si legge sulla pagina Facebook del sindaco – non riesco ancora a credere che sia potuto succedere davvero, proprio a te, sempre in prima linea contro la malattia, di soccombere a questo nemico maledetto. Non ho parole per esprimere il dispiacere che sto provando e posso solo immaginare il dolore che stanno vivendo non solo i tuoi familiari, che stringo in un abbraccio affettuoso e fraterno, ma anche tutti i tuoi pazienti. Eri sempre disponibile, capace di assistere tutti con un’attenzione e una professionalità encomiabili. Sempre empatico, sempre vicino alla sofferenza. Ma anche sempre fiducioso nelle risorse della scienza e della medicina. E lo sei stato fino alla fine. Mancherai tantissimo a tutti, penso anche all’ordine dei Medici, che hai guidato egregiamente per anni con la pacatezza autorevole che ti ha sempre contraddistinto. Busto ti saluta e soprattutto ti ringrazia; il tuo esempio non sarà certo dimenticato“.

Roberto Stella aveva 67 anni ed era medico di base a Busto Arsizio.

11 marzo, 2020