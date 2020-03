Cronaca - Raimondo Balicco aveva 77 anni ed era al terzo mandato nel paese di 160 abitanti

Mezzoldo – Coronavirus, è morto il sindaco di Mezzoldo.

E’ morto il sindaco di Mezzoldo Raimondo Balicco. Aveva 77 anni e si trovava a casa da un paio di settimane. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, poi la notizia della morte diffusa questa mattina.

E’ il secondo sindaco del bergamasco morto per il coronavirus. Qualche giorno fa anche il decesso di Giorgio Valoti, primo cittadino di Cene.

“È stato una grande persona – ricorda il vicesindaco Domenico Rossi al Corriere – non solo per Mezzoldo, ma per l’Italia. Conosceva tutto di tutti, in senso buono”.

“Sarà ricordato, oltre che come amministratore, per la corsa in montagna – ha aggiunto -. Praticamente l’aveva inventata lui. Era allenatore della nazionale, aveva girato l’Italia e molti altri paesi con i suoi atleti“.

18 marzo, 2020