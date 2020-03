Viterbo - Lo ha chiesto la Usb per conoscere i dati della diffusione del virus sul territorio e mettere a punto un programma

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Coronavirus, necessario un tavolo in Prefettura per la tutela dei lavoratori.



Usb ha chiesto un incontro al Prefetto per valutare la situazione specifica del territorio a seguito dei casi di positività che si sono verificati negli ultimi giorni.



L’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei Ministri che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e precise prescrizioni per i lavoratori, dimostra quanto sia importante adottare misure preventive per bloccare il pericolo di un’espansione del contagio del Covid-19, cosiddetto Coronavirus.



Alcuni uffici pubblici ed aziende stanno cercando di mettere in atto misure di prevenzione del contagio, limitando e/o regolamentando l’affluenza dell’utenza e/o mettendo a disposizione presidi sanitari.



Al fine di adottare misure efficaci per la salute pubblica occorre, però, valutare e coordinare un piano uniforme di prevenzione sul territorio che coinvolga tutti gli uffici pubblici e gli esercizi commerciali.



Pertanto Usb ha richiesto un incontro al Prefetto con lo scopo di conoscere i dati della diffusione del virus sul territorio e mettere a punto un adeguato e omogeneo programma di tutela per lavoratori e utenti.

Usb Viterbo

6 marzo, 2020