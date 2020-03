Cronaca - Deceduto il primo bambino a New York - A Central park un ospedale per 68 pazienti

New York – Coronavirus, negli Stati Uniti più morti dell’11 settembre.

Sono 3170 le persone morte a causa del coronavirus negli Stati Uniti. Un numero che il Washington Post riporta come più alto rispetto a quello delle vittime dell’11 settembre 2001.

I casi di contagio negli Stati Uniti sono invece saliti a 164 mila e 610. Di oggi la notizia che nella città di New York per la prima volta un bambino è morto a causa del coronavirus. Le autorità hanno riferito che il piccolo aveva patologie preesistenti.

Il bilancio dei decessi in tutto lo Stato supera quota 1300. New York è l’epicentro dei contagi in tutti gli Stati Uniti, con oltre il 40% di tutti i decessi. La maggior parte dei pazienti ha meno di 50 anni.

A Central park, nel cuore verde della grande mela, le autorità e i volontari stanno costruendo un ospedale da campo per i pazienti affetti da coronavirus. La struttura potrà accogliere 68 malati.

31 marzo, 2020