Cronaca - Falsa la chiacchiera che gira da oggi, chi la diffonde è perseguibile legalmente

Viterbo – Coronavirus, nessun palazzo in quarantena a Viterbo.

Diverse segnalazioni sono arrivate in giornata alla redazione di Tusciaweb circa la possibilità che ci fosse un intero stabile in quarantena a Viterbo, per la precisione in via Monte Bianco.

Una voce, legata all’emergenza Covid-19, che però è totalmente infondata. Una voce priva di qualsiasi fondamento, stando ai riscontri fatti sia con le forze dell’ordine che con le autorità sanitarie. Né alla Asl né alle forze dell’ordine risulta che ci sia un palazzo in quarantena.

Insomma, niente più che una chiacchiera. Un falso, che però ha fatto finire la popolazione nel panico.

Ricordiamo che le chiacchiere non vanno diffuse. Soprattutto in questo momento. Anche perché chi divulga voci senza un briciolo di fondamento è perseguibile legalmente per procurato allarme.

13 marzo, 2020