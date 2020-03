Coronavirus - Lo dimostra uno studio condotto su 199 pazienti a Wuhan

Wuhan – Coronavirus, non funziona la cura a base di un mix di antivirali per l’Hiv.

Non pare avere effetti il Kaletra, combinazione di due farmaci antivirali, lopinavir e ritonavir usati in uso per l’Hiv e che parevano avere acceso la speranza, dopo la guarigione di alcuni pazienti che li avevano presi.

Adesso, uno studio condotto in un ospedale cinese a Wuhan su 199 pazienti ricoverati con gravi infezioni da Coronavisu pare dimostrare l’esito negativo della ricerca. Lo studio è stato pubblicato su New England Journal of Medicine, lo studio è stato riportato e New York Times.

19 marzo, 2020