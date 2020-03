“Coronavirus, il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale”

Cronaca - Il direttore del reparto Malattie infettive al Sacco di Milano, Massimo Galli, fa il punto a Radio Capital

Roma – “Coronavirus, il numero reale dei contagiati è più alto”. Il direttore del reparto Malattie infettive al Sacco di Milano, Massimo Galli, fa il punto sull’emergenza Coronavirus ai microfoni di Radio Capital.

“La notte è ancora abbastanza fonda purtroppo – dice Galli – i casi ufficiali sono il prodotto della circolazione del virus delle scorse settimane, sono prevalentemente sintomatici, ma non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli asintomatici. Il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale”.

Secondo Galli non si stanno facendo abbastanza tamponi: “In Corea del Sud c’è un tasso di letalità dello 0,88%, mentre in Italia è del 6,6%. Da noi è più rappresentata la componente di asintomatici. La letalità è più alta perchè stiamo facendo i calcoli solo su quelli sintomatici e non sulla stima globale”.

13 marzo, 2020