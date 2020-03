Coronavirus, nuova disinfezione del territorio tarquiniese

Coronavirus - Tarquinia - La comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del comune

Tarquinia – Al via domani una nuova disinfezione del territorio di Tarquinia.

La comunicazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune.

“Informiamo la cittadinanza che il 20 marzo a partire dalle 21 fino alle 4 del 21 marzo verrà effettuata la disinfezione su tutto il territorio – si legge nell’annuncio –. Durante le operazioni di disinfezione l’amministrazione comunale raccomanda di non uscire di casa, tenere chiuse porte e finestre, evitare di lasciare la biancheria stesa, proteggere gli animali domestici evitando che possano avere contatti diretti o indiretti con le sostanze utilizzate, anche rovesciando le ciotole, lavare accuratamente i prodotti dell’orto prima di consumarli”.

Proseguono quindi le iniziative dell’amministrazione per contrastare la diffusione del coronavirus che in questi giorni, hanno portato a prendere provvedimenti più stringenti come la chiusura totale del litorale e il divieto dell’attività sportiva all’aperto.

19 marzo, 2020