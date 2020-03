“Coronavirus, sei nuovi casi a Tuscania”

Covid-19 - L'annuncio del sindaco Fabio Bartolacci: "Raggiungiamo quota 22"

Tuscania – “Sei nuovi casi di Coronavirus a Tuscania”.

Lo annuncia il sindaco Fabio Bartolacci con un videomessaggio.

“Raggiungiamo quota 22 – prosegue il primo cittadino –. Ieri ne avevamo uno oggi sei. Il maledetto mostro non si interrompe, continua a contagiare Tuscania. E’ una battaglia invisibile ma difficile.

La città come vedete è blindata. Voi siete bravi, oggi ho apprezzato una città dove la gente non gira, non va per strada tanto per fare la passeggiata.

L’unica difesa è non contagiarci e per questo dobbiamo stare a casa. Dobbiamo usare le mascherine, da domani inizieremo a distribuire quelle che hanno cucito i volontari.

Ve lo chiedo col cuore: siamo in una situazione complicata e cerchiamo di non mollare”.

22 marzo, 2020