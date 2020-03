Coronavirus – “Oggi sono 1641 i nuovi casi 812 morti e 1590 guariti”

Covid - 19 - La conferenza stampa del capo della protezione civile Angelo Borrelli

Condividi la notizia:











Roma – “Oggi abbiamo un totale di 75528 contagi con un incremento in più rispetto a ieri di 1648 persone contagiate. Di questi 38981 sono in terapia intensiva, 27795 sono ricoverati con sintomi, mentre 43752, pari al 58% del totale, sono in isolamento domiciliare.

Questi i primi dati forniti dal capo della protezione civile Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 dove vengono aggiornati i dati sull’emergenza coronavirus.

Poi l’aggiornamento sui decessi. “Oggi – ha aggiunto Borreli – sono decedute 812 persone”.

Alto il numero dei guariti. “Registriamo nella giornata di oggi – ha specificato il capo della protezione civile – 1590 guariti che portano il totale a 14620. Il dato delle guarigioni di oggi è il più alto da quando è iniziata l’emergenza”.

Per quanto riguarda i pazienti trasferiti con la centrale remota di soccorso sanitario – ha concluso Borrelli – oggi sono 94 dalla Lombardia e i dati sono 54 pazienti positivi al coronavirus e 40 negativi”.

Presente in conferenza stampa anche Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di Sanità.

Protezione civile – La diretta video della conferenza stampa: Coronavirus, 1648 nuovi positivi e 812 decessi

Condividi la notizia:











30 marzo, 2020