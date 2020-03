“Coronavirus, oggi 2648 nuovi casi e 475 decessi”

Salute - Il bollettino del capo della protezione civile Borrelli

Roma – Altri 2648 nuovi casi di Coronavirus e 475 morti. I dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia sono quelli del bollettino giornaliero del capo della protezione civile, Angelo Borrelli.

“Sono 2648 in più i positivi rispetto a ieri per un totale di 28710 – ha detto Borrelli -.Le persone decedute oggi sono 475. Un trend stazionario nell’ambito dei valori che abbiamo comunicato nei giorni scorsi”.

Poi il dato sui guariti. “Sono 1084 le persone guarite – ha aggiunto – per un totale di 4025”.

Borrelli ha specificato inoltre che “sono 2257 i malati ricoverati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Di questi 924 sono in Lombardia. Dei 28710 malati complessivi, 14363 sono poi ricoverati con sintomi e 12090 sono quelli in isolamento domiciliare”.

Il messaggio poi alle zone che al momento sono in particolare difficoltà. “Voglio inviare con un messaggio di vicinanza ai sindaci dell’area bergamasca – ha aggiunto Borreli – che insieme al sistema sanitario stanno vivendo un momento di grossa fatica e impegno”.

E il riferimento a limitare gli spostamenti. “Da ultimo viglio ricordare – ha concluso Borrelli – che è necessario ricordare di mettere in pratica i corretti comportamenti. E’ necessario limitare gli spostamenti, perché i dati di oggi ci fanno pensare positivo con l’adozione dei giusti comportamenti”.

In conferenza stampa è stato specificato che “la protezione civile ha aperto un conto corrente per accogliere le donazioni dei connazionali. Donazioni per acquistare attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione individuale”. Sul sito della protezione civile ci sono tutte le informazioni in merito.

Presente in conferenza stampa anche il professore Brusaferro, presidente dell’istituto superiore di sanità. “La curva epidemica a livello nazionale è in crescita – ha spiegato – le regioni al nord sono maggiormente coinvolte. In altre aree del paese la crescita non è così importante ma non deve illuderci”.

E ancora: “E’ una fase in cui non possiamo mollare. Bisogna mantenere le misure. Dobbiamo essere consapevoli che siamo in una fase in cui stiamo misurando l’effetto delle misure adottate in tutto il paese. Ci vorrà ancora qualche giorno per vedere i benefici. Ma soprattutto non dobbiamo mollare, non ci sono i presupposti, dobbiamo mantenere queste misure per vedere degli effetti e soprattutto fare in modo di proteggere le persone più fragili”.

Poi il ringraziamento alle autorità, ai medici, ai volontari che si stanno impegnando per ridurre epidemia.

I dati, suddivisi per regione, delle persone attualmente contagiate

Lombardia 12266

Emilia Romagna 3915

Veneto 2953

Piemonte 2187

Marche 1476

Toscana 1291

Liguria 744

Lazio 650

423 in Campania 423

Friuli Venezia Giulia 416

Trentino 436

Bolzano 366

Puglia 362

Sicilia 267

Abruzzo 249

Umbria 241

Molise 21

Sardegna 132

Valle d’Aosta 162

Calabria 126

Basilicata 27

18 marzo, 2020