“Coronavirus: oggi 3612 nuovi casi, 743 morti e 894 guariti”

Roma - Il bollettino del capo della protezione civile Angelo Borrelli

Roma – “Oggi le persone contagiate sono state 3612, i deceduti sono 743 e i guariti sono 894”.

Questi i dati resi noti nell’appuntamento giornaliero, alle 18, con il capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Il capo della protezione civile ha iniziato la conferenza specificando che “oggi i guariti sono stati 894 e che portano il totale a 8326 persone guarite”.

Borrelli ha poi aggiunto che “i contagi di oggi sono stati 3612 e che portano il totale a 54030 persone che hanno contratto il Covid-19 da inizio pandemia”.

Per il terzo giorno consecutivo cala quindi il numero dei positivi che di giorno in giorno vengono registrati. “Di queste persone contagiate – ha specificato Borrelli – 28687 sono in isolamento domiciliare. 3396, ossia il 6% del totale, sono in terapia intensiva e 21937 persone sono ricoverate con sintomi”.

“Un augurio particolare – ha concluso Borrelli – a Guido Bertolaso che oggi abbiamo appreso tutti essere stato contagiato dal coronavirus”.

Presente in conferenza stampa anche il presidente del consiglio superiore della sanità, Franco Locatelli.

“Mi unisco prima di iniziare agli auguri per il dottor Bertolaso – ha detto Franco Locatelli -. Poi vorrei toccare alcuni punti. Il primo riguarda la durata delle misure di contenimento. Su qualche organo di informazione è apparsa la notizia che in qualche misura fa interpretare la possibilità che le misure siano prorogate a prescindere fino alla fine di luglio, ma non è così.

La durata delle attuali misure di contenimento mirate alle attività lavorative non essenziali e alle misure di contenimento sociale è il 3 aprile e nei giorni precedenti verranno prese le decisioni del caso rispetto a un possibile prolungamento o meno in funzione della evoluzione epidemiologica”.

In ultimo Locatelli ha parlato di misure messe in campo per la ricerca di un vaccino. “La seconda riflessione – ha aggiunto – è su quanto si sta facendo per cercare di dare risposte sempre più efficaci in termini di trattamento dei malati. A questo proposito vorrei menzionare alcuni aspetti. Il primo riguarda il protocollo d’intesa firmato oggi tra regione Lazio, ministero dell’università e della ricerca e ministero Salute cnr Spallanzani per perseguire una progettualità mirata allo sviluppo di un vaccino.

Questo – ha concluso – è un passo importante che testimonia gli sforzi di tutte le istituzioni del paese per cercare di trovare delle risposte”.

24 marzo, 2020