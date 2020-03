Coronavirus – Oggi 3851 nuovi casi, 756 morti e 646 guariti

Covid-19 - Gli ultimi dati della protezione civile - Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli, sottolinea il calo graduale dei decessi

Roma – “Oggi abbiamo 3851 positivi in più per un totale di 73mila 880 malati. Contiamo anche 756 nuove vittime e 646 guariti. Dall’inizio dell’emergenza i morti sono 10mila 779, i guariti 13mila 30″. Lo dichiara il capo della protezione civile Angelo Borrelli, durante il consueto bollettino pomeridiano per fornire gli ultimi dati aggiornati sull’avanzamento dell’epidemia.

“Sul totale dei malati, 3906 sono in terapia intensiva e 27mila 386 ricoverati – ha continuato Borrelli -. Ad oggi i pazienti trasferiti dalla Lombardia sono 92. Oggi ne abbiamo trasferiti 8 in Germania: due da Bergamo a Norimberga e gli altri 6 da Cremona a Colonia. Ringrazio il governo tedesco per questa disponibilità ad aiutarci”.

Più di 13mila i volontari della protezione civile al lavoro. Ieri si è chiusa la call per chiamare a raccolta infermieri da inviare nelle zone più colpite dal virus: hanno risposto in 9mila 448.

Accanto a Borrelli, Luca Richeldi, primario di pneumologia al policlinico Gemelli e componente del comitato tecnico scientifico del ministero della Salute. “Siamo passati da più di 900 morti agli 889 di ieri ai 756 di oggi – osserva Richeldi -. Nel fine settimana abbiamo registrato anche un calo nel numero dei ricoveri in terapia intensiva. Si tratta di un dato molto importante che ci fa pensare che il sistema sanitario sta rispondendo e che le misure che abbiamo preso stanno funzionando”.

Borrelli si è anche soffermato sui “falsi volantini con intestazione del ministero dell’Interno”: “Vi raccomandiamo di segnalare tutte le comunicazioni sospette alle forze dell’ordine”.

I dati del contagio da Coronavirus in Italia aggiornati al 29 marzo – Clicca per ingrandire

29 marzo, 2020