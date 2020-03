Salute - Il bollettino del capo della protezione civile Borrelli - Roberto Bernabei, presidente dell'associazione Italia Longeva: "Analizzati dati di 355 pazienti, l'0,8% non aveva patologie concomitanti"

Roma – “Coronavirus: oggi 4670 nuovi casi, 627 decessi e 689 guariti”.

Oggi sono stati registrati in Italia 4670 contagi che portano il totale a 37860. Sono questi i dati forniti dal capo della protezione civile nel bollettino delle 18.

“Oggi abbiamo registrato – ha detto Borrelli – 4670 contagi da coronavirus, 627 persone decedute e 689 guariti”.

Continua così a crescere il numero delle persone positive al Covid -19. Borrelli specifica che “il totale delle persone contagiate è di 37860” che “il totale dei decessi è di 4032” e “quello dei guariti è di 5129”.

Per quanto riguarda i decessi, il cui numero è crescente rispetto ai giorni precedenti, il commissario specifica che “si tratta di persone decedute con coronavirus e non per coronavirus”.

“L’istituto superiore della Sanità – ha aggiunto – sta portando avanti un’indagine e ci comunicherà quante persone sono decedute per coronavirus”.

Borrelli ha poi chiarito che ad oggi “19185 persone sono in isolamento domiciliare e 2665 sono in terapia intensiva”.

In conferenza stampa anche Roberto Bernabei, presidente dell’associazione Italia Longeva. “L’indagine – ha spiegato Bernabei – dell’istituto superiore di sanità ha analizzato le cartelle dei primi 355 deceduti dove si mostra che di questo totale l’0,8% non aveva patologie concomitanti. Quindi il fattore di rischio vero è sia l’età avanzata che le patologie concomitanti che portano a una maggiore aggressività del virus”.

20 marzo, 2020