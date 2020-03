Coronavirus, oggi nella Tuscia altri 9 casi

Covid-19 - Asl - Due sono residenti a Viterbo, gli altri sette nei paesi della provincia - Il totale sale a 158

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Asl di Viterbo, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto nella notte scorsa, di un cittadino residente nel comune di Montefiascone, ricoverato presso la terapia intensiva Covid-19 di Belcolle, di 78 anni, il cui quadro clinico già complesso si era aggravato repentinamente nel pomeriggio di ieri.

Sono 9, inoltre, i nuovi casi accertati di positività al Covid-19, comunicati oggi dal policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo.

Dei nominativi pervenuti, già in isolamento domiciliare fiduciario o in ricovero, due sono residenti nel comune di Viterbo e sette in altri comuni della Tuscia.

Il team operativo Coronavirus, tramite i professionisti psicologi che operano al suo interno, ha già informato i cittadini interessati circa l’esito dei tamponi eseguiti e, al contempo, ha prontamente avviato il lavoro di ulteriore definizione della catena epidemiologica dei contatti stretti, con la determinante partecipazione delle amministrazioni locali.

In totale, alle 12 di questa mattina, i casi accertati al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 153, più i 5 casi accertati in strutture extra Asl e già noti.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 110 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 32 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 5 sono ricoverate in Terapia intensiva, 3 all’ospedale Spallanzani. Sale a 3 il numero dei deceduti.

Asl Viterbo

25 marzo, 2020