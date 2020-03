Coronavirus, oltre 1500 i malati, primo caso in Sardegna

Cronaca - American Airlines e Delta fermano I voli dagli Usa - A San Luigi dei Francesi a Roma preti in isolamento

Roma – Coronavirus, sono più di 1500 i malati in Italia e intanto sono tutti in isolamento i preti residenti a San Luigi dei Francesi a Roma. Una decisione a titolo precauzionale.

A renderlo noto è l’ambasciata di Francia presso la santa sede, dopo che un religioso rientrato a Parigi è stato ricoverato in ospedale. Aveva soggiornato nella comunità della chiesa.

In Sardegna, segnalato un caso risultato positivo in Sardegna, è il primo sull’isola. Si trova ricoverato in ospedale a Cagliari.

Le compagnie aeree statunitensi American Airlines e Delta hanno sospeso tutti i voli per Milano fino al primo maggio. Altre compagnie, come la Turkish Airlines, ha cancellato i collegamenti per tutta l’Italia.

2 marzo, 2020