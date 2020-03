Baltimora - I dati della Johns Hopkins University - L'allarme dell'Unesco: "Metà degli studenti del mondo senza scuola"

Baltimora – Coronavirus, oltre 200mila casi e 8mila morti nel mondo.

Nel mondo oltre 200mila persone sono state contagiate dal coronavirus. Il dato è stato diffuso dalla Johns Hopkins University. Per l’esattezza, secondo il bollettino diffuso, i contagi nel mondo sono ad oggi 201436 e i morti sono oltre 8mila (8006). Le persone guarite sono invece 82032.

E nel frattempo l’Unesco lancia anche un allarme. “La metà degli studenti di tutto il mondo – chiarisce l’organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura- in questo momento non ha una scuola in cui andare per via dell’emergenza scatenata dall’epidemia da coronavirus”.

18 marzo, 2020