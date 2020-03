Roma - E' scontro a New York tra il presidente Trump e il governatore Cuomo per la chiusura dello stato della Grande mela, il New Jersey e il Connecticut

Condividi la notizia:











Baltimora – Coronavirus, oltre 30mila morti nel mondo.

Sono oltre 30mila le persone che nel mondo sono morte con o per il coronavirus. Secondo i dati del centro studi su Covid-19 della Johns Hopkins university, sono 665mila e 164 i contagi da nuovo coronavirus nel mondo e le vittime a livello globale hanno raggiunto quota 30mila e 852.

Un terzo dei decessi è avvenuto in Italia con 10023 morti. Segue la Spagna con 5982 morti. Quanto al numero di positivi confermati gli Stati Uniti hanno il numero più alto, con 124mila e 686 casi. I dati sono riportati da Adnkronos.

E proprio negli Stati Uniti è scontro tra il presidente Donald Trump e il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo. Opinioni divergenti sulle misure da mettere in campo per fermare l’epidemia.

Trump vuole mettere in quarantena lo stato della Grande mela, il New Jersey e il Connecticut. Al momento non sarebbe allo studio l’ipotesi di chiudere la metropolitana di New York.

In un’intervista alla Cnn Cuomo ha però chiarito che la quarantena porterebbe solo caos e che imporla equivarrebbe a “una dichiarazione di guerra agli stati, una dichiarazione di guerre federale”.

Qualche ora più tardi il tycoon ha fatto sapere di aver rinunciato all’idea di mettere in quarantena i tre stati. Cuomo ha però diffuso un avviso che chiede di evitare gli spostamenti dentro e fuori New York, New Jersey e Connecticut, senza però chiudere le loro frontiere.

Condividi la notizia:











29 marzo, 2020